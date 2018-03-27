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За прошедшие сутки боевики совершили 47 обстрелов
27.03.2018 10:41
За прошедшие сутки боевики совершили 47 обстрелов
В результате вражеского огня украинские воины не пострадали
За минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали срывать договоренности о полном прекращении огня, осуществив 47 обстрелов позиций сил АТО.
За прошедшие сутки боевики совершили 47 обстрелов Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

На донецком направлении с 82 мм минометов и гранатометов различных типов боевики часто обстреливали защитников Авдеевки, сообщает пресс-центр штаба АТО.

С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам  ВСУ  в Водяное. Также агрессор применил гранатометы - в районе Шахты Бутовка и Каменки, крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополь, Песков и Верхнеторецком, а стрелковое оружие - близко Марьинки, Авдеевки, Широкино, Талаковка и Гнутово.

На луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Луганского и Троицкого. С БМП и пулеметов враг обстрелял наши укрепления под Новгородским, а с стрелкового оружия - близко Станицы Луганской.

Напомним, что с а 25 марта боевики российско-оккупационных войск  44 раза открывали огонь по украинским позициям в районе проведения АТО .

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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