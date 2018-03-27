В результате вражеского огня украинские воины не пострадали

На донецком направлении с 82 мм минометов и гранатометов различных типов боевики часто обстреливали защитников Авдеевки, сообщает пресс-центр штаба АТО.

С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам ВСУ в Водяное. Также агрессор применил гранатометы - в районе Шахты Бутовка и Каменки, крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополь, Песков и Верхнеторецком, а стрелковое оружие - близко Марьинки, Авдеевки, Широкино, Талаковка и Гнутово.

На луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Луганского и Троицкого. С БМП и пулеметов враг обстрелял наши укрепления под Новгородским, а с стрелкового оружия - близко Станицы Луганской.