|За прошедшие сутки боевики совершили 47 обстрелов
|27.03.2018 10:41
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В результате вражеского огня украинские воины не пострадалиЗа минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали срывать договоренности о полном прекращении огня, осуществив 47 обстрелов позиций сил АТО.
Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo
На донецком направлении с 82 мм минометов и гранатометов различных типов боевики часто обстреливали защитников Авдеевки, сообщает пресс-центр штаба АТО.
С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам ВСУ в Водяное. Также агрессор применил гранатометы - в районе Шахты Бутовка и Каменки, крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополь, Песков и Верхнеторецком, а стрелковое оружие - близко Марьинки, Авдеевки, Широкино, Талаковка и Гнутово.
На луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Луганского и Троицкого. С БМП и пулеметов враг обстрелял наши укрепления под Новгородским, а с стрелкового оружия - близко Станицы Луганской.
Напомним, что с а 25 марта боевики российско-оккупационных войск 44 раза открывали огонь по украинским позициям в районе проведения АТО .