Погода, Новости, загрузка...
Італійські канікули: Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв насолоджуються відпочинком (ФОТО)
27.03.2018 10:46
4069_mshf1.jpg (29 Kb)

Минулого тижня чоловік телеведучої та актриси Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв відсвяткував свій день народження. Пара вирішила продовжити святкування, тож цими вихідними шанувальники мали нагоду побачити яскравий вікенд закоханих.

Так, Маша і Тимур вирушили у Італію.

"Як придурочна взяла з собою валізу повну шмаття! На два з половиною дня взяла, ага. Все ж думаю, день народження у чоловіка - сукні буду міняти кожен день, вії фарбувати, укладання сама залупашу! Три пари туфель взяла Марійка, три! Так Так Так! Так ось прям все і сталося! Чорні брючата, курточка і хвостик - всі дні. На жалюгідні спроби бомбанути мейк і кучері, Тимур сказав: "Якщо це для мене, то краще не треба". І чомусь відчувається в цьому щастя", - весело прокоментувала відпочинок зірка.

7601_mshf2.jpg (44.24 Kb)4681_mshf3.jpg (60.31 Kb)9879_mshf7.jpg (47.2 Kb)2476_mshf6.jpg (60.46 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить