



Минулого тижня чоловік телеведучої та актриси Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв відсвяткував свій день народження. Пара вирішила продовжити святкування, тож цими вихідними шанувальники мали нагоду побачити яскравий вікенд закоханих.



Так, Маша і Тимур вирушили у Італію.



"Як придурочна взяла з собою валізу повну шмаття! На два з половиною дня взяла, ага. Все ж думаю, день народження у чоловіка - сукні буду міняти кожен день, вії фарбувати, укладання сама залупашу! Три пари туфель взяла Марійка, три! Так Так Так! Так ось прям все і сталося! Чорні брючата, курточка і хвостик - всі дні. На жалюгідні спроби бомбанути мейк і кучері, Тимур сказав: "Якщо це для мене, то краще не треба". І чомусь відчувається в цьому щастя", - весело прокоментувала відпочинок зірка.





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