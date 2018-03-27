|Італійські канікули: Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв насолоджуються відпочинком (ФОТО)
|27.03.2018 10:46
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Минулого тижня чоловік телеведучої та актриси Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв відсвяткував свій день народження. Пара вирішила продовжити святкування, тож цими вихідними шанувальники мали нагоду побачити яскравий вікенд закоханих.
Так, Маша і Тимур вирушили у Італію.
"Як придурочна взяла з собою валізу повну шмаття! На два з половиною дня взяла, ага. Все ж думаю, день народження у чоловіка - сукні буду міняти кожен день, вії фарбувати, укладання сама залупашу! Три пари туфель взяла Марійка, три! Так Так Так! Так ось прям все і сталося! Чорні брючата, курточка і хвостик - всі дні. На жалюгідні спроби бомбанути мейк і кучері, Тимур сказав: "Якщо це для мене, то краще не треба". І чомусь відчувається в цьому щастя", - весело прокоментувала відпочинок зірка.
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