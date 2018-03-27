Путин может вновь предпринять попытку атаковать Британию или кого-то из ее союзников каким-нибудь новым неожиданным способом.

Times взяла интервью у другого члена кабинета министров Британии, в последнее время конкурирующего с Борисом Джонсоном за звание главного обличителя российских внешнеполитических интриг, — министра обороны Гэвина Уильямсона, информирует svodka.net.

Министр в разговоре с газетой назвал тысячи российских робот-аккаунтов, порождающих в сети ложные сообщения о происшествии в Солсбери, нацистской пропагандой XXI века, бороться с которой, по его мнению, нужно соответствующим образом.

Уильямсон считает, что правительство вместе с такими соцмедиа-платформами, как Twitter и Facebook, должно найти пути борьбы с подобного рода информационной войной. Он сравнил ее с радиопозывным «Говорит Германия», с которым в годы войны в эфир выходил помощник нацистов Уильям Джойс, известный в Британии как «Лорд Хау-Хау».

Министр подчеркнул необходимость сохранения свободы слова, в том числе и возможности критиковать правительство и ставить под сомнение его утверждения о том, что именно Кремль стоит за попыткой убить Сергея Скрипаля и его дочь.

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В интервью Times Уильямсон также высказал опасение, что Путин может вновь предпринять попытку атаковать Британию или кого-то из ее союзников каким-нибудь новым неожиданным способом. В то же время он выразил убеждение в том, что Москве никогда не добиться победы, пока страны НАТО будут выступать единым фронтом.

Уильямсон, заявивший недавно, что России нужно «уйти и заткнуться», сказал также Times, что терпение Запада находится на самом что ни на есть пределе. Он назвал шокирующими результаты правительственного расследования, согласно которому Россия сразу после Солсбери начала кампанию дезинформации, в которой задействованы, как считается, 2800 ботов, регулярно выдающих на-гора сообщения, призванные посеять скепсис и недоверие.

«На самом деле они полностью искажают факты и мнения», — заявил он во время визита в Эстонию, в ходе которого встречался с сотнями британских военнослужащих, находящихся там по решению НАТО противостоять российской агрессии на ее восточных рубежах.

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По словам министра, российские боты и тролли активно эксплуатируют подлинные сомнения между некоторых британцев относительно вины России в инциденте в Солсбери для того, чтобы создать ложное чувство о таких сомнениях как преобладающей позиции британцев.

«Все это, — сказал он, — часть дезинформационной кампании Кремля, в которой задействованы поддерживаемые государством медиаканалы RT и «Спутник» и фейковые аккаунты в соцсетях. Все они призваны воспользоваться имеющимися в демократическом обществе разногласиями и настроить людей друг против друга».

«Этой кампании мы должны дать отпор… Это не что иное как лорд Хау-Хау наших дней», — заявил министр. Times напоминает, что Уильям Джойс по прозвищу лорд Хау-Хау был членом возглавлявшегося Освальдом Мосли Британского союза фашистов, незадолго до начала войны переехал в Германию, и его радиопередачи из Берлина на английском языке были удостоены высочайшей похвалы со стороны Геббельса.

Отвечая на вопрос, следует ли правительству взаимодействовать с технологическими компаниями типа Twitter и Facebook для противостояния поддерживаемой государством враждебной информации так же, как оно противостоит терроризму, он не исключил такой возможности.

Times напоминает, что в течение ближайших пяти лет правительственные ассигнования Британии на борьбу с дезинформацией как у себя дома так и в Европе, включая страны Балтии, составят 100 млн фунтов стерлингов.

По словам Уильямсона значительную роль в этих усилиях должны играть и вооруженные силы страны. Для этого создано и специальное подразделение по борьбе с дезинформацией, получившее название «Бригада-77».

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