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Билан показал голый торс
27.03.2018 10:46
Российский певец Дима Билан снял одежду для фото. Билан обнародовал фото в стиле ню Фото: bilanofficial / Instagram  Пост он опубликовал в Instagram.

Ну как бы...такой сегодня предконцертный вечер...#пятница! А у вас?)))) #билан #димабилан / This pre concert evening #friday and how about yours? #bilan #dimabilan

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 23 Мар 2018 в 11:35 PDT
Весной 2017 года врачи посоветовали певцу сделать операцию, диагностировав у него пять межпозвонковых грыж.Ранее пользователи Instagram заметили, что Билан постарел и поседел.Певец дважды представлял РФ на "Евровидении": в 2006 году с песней Never Let You Go, заняв второе место, и в 2008 году с песней Believe, став победителем.Билан попал в базу сайта "Миротворец" за незаконное пересечение государственной границы Украины. 

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