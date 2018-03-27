Срок его полномочий истекает 28 марта

"В среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя Назка. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием" бремя славы "перевода на чужие плечи" , - заявила Корчак своей странице в Facebook и выразила надежду, что Назка получит нового главу после внеочередного заседания.

Также она поблагодарила всех критикам и оппонентам за "пристальное внимание", а коллегам - за "поддержку и командную работу".

Напомним, что Наталья Корчак занимала пост председателя Назка течение двух лет, с 28 марта 2016 года. Она была одной из первых трех членов нового агентства, избранных конкурсной комиссией и утвержденных Кабмином на заседании 11 декабря 2015.