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Корчак: за должность не держусь, переизбираться на голову НАПКа не планирую
27.03.2018 10:49
Корчак: за должность не держусь, переизбираться на голову НАПКа не планирую
Срок его полномочий истекает 28 марта
Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак уйдет в отставку уже в среду, 28 марта.
Корчак: за должность не держусь, переизбираться на голову НАПКа не планирую Фото: Главком

"В среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя Назка. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием" бремя славы "перевода на чужие плечи" , - заявила Корчак своей странице в Facebook и выразила надежду, что Назка получит нового главу после внеочередного заседания.

Также она поблагодарила всех критикам и оппонентам за "пристальное внимание", а коллегам - за "поддержку и командную работу".

Напомним, что Наталья Корчак занимала пост председателя Назка течение двух лет, с 28 марта 2016 года. Она была одной из первых трех членов нового агентства, избранных конкурсной комиссией и утвержденных Кабмином на заседании 11 декабря 2015.

К слову, Корчак за неполный 2017 заработала один миллион гривен .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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