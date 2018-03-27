Об этом заявила на регулярном брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

«Мы не имеем понятия, о чем идет речь — если у нас будет по этому поводу информация, мы проинформируем общественность», — отметила она.

В то же время в правительстве Южной Кореи считают, что в Пекин прибыла младшая сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

По информации анонимных источников в Сеуле, версия о визите самого Ким Чен Ына вызывает скептицизм.

В министерстве объединения Южной Кореи заявили, что не имеют никакой информации по этому поводу, но «визит в данное время и в такой форме, если рассуждать логически, крайне маловероятен».

Чиновник ссылается на проведенный Сеулом анализ общей информации.

По его словам, установка на станции Даньдун специального ограждения и усиление мер безопасности в Пекине говорят о том, что визит идет на самом высоком уровне.

«То есть это либо сам Ким Чен Ын, либо Ким Ё Чжон, либо главный помощник Кима Чхве Рён Хэ. Однако на основании информации из различных источников мы смогли установить, что это не Ким Чен Ын и не Чхве Рён Хэ», — сказал он.

Таким образом, он опроверг версию о «визите Ким Чен Ына» в Китай.

Впрочем, официально в администрации президента Южной Кореи не стали ничего категорически заявлять, признав лишь, что налицо повышение мер безопасности и то, что «кто-то из КНДР приехал».

«Мы уже за несколько дней отследили изменение ситуации и наблюдали за ней, собирая информацию», — отметили в ведомстве, отказавшись что-либо говорить по конкретным фигурам.

«Даже если мы и знаем, то с дипломатической точки зрения не будет уместно заявлять о том, кто приехал в Пекин. Это дело властей КНР или КНДР», — сказал сотрудник администрации президента Республики Корея в ходе общения с журналистами.

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