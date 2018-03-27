Основной состав персонала торгового центра «Зимняя Вишня» в Кемерово при возникновении пожара сбежал, хотя должен был обеспечить эвакуацию посетителей.

Как сообщает Telegram-канал Varlamov News, об этом в докладе российскому президенту Владимиру Путину заявил глава глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

«Основной состав персонала сбежал. Бросил на произвол детей и родителей. Те работники, которые должны отвечать за безопасность, за организацию эвакуации – они все первые разбежались. Там нет практически потерь со стороны штата торгового центра», — заявил он.

Он также указал, что пожарная сигнализация в «Зимней Вишне» не работала еще с 19 марта, но мер по устранению этого недостатка не принималось.

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