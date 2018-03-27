Сотрудники патрульной полиции Николаева и рыбаки вытащили девятимесячного ребенка, которого пьяная мать сбросила с моста, из воды. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области.

Происшествие случилось на Ингульском мосту. Заявитель рассказал, что женщина кричала о том, что ее ребенок упал с моста в реку.

"За считанные минуты полицейские прибыли на место происшествия и увидели женщину, которая кричала, что ее девятимесячный сын упал с моста. Женщина была в неадекватном состоянии с явными признаками сильного алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Полицейские спустились под мост, где начали поиски ребенка. Спустя несколько минут лейтенант полиции увидел на воде напоминавший детскую одежду предмет и забежал в воду. В то же время на крики о помощи выехала лодка, с находившейся неподалеку лодочной станции.

"Полицейской привлек внимание мужчин на лодке с помощью фонаря и вместе с ними вытащил из воды ребенка. Причалив к берегу, Андрей с ребенком на руках побежал к карете скорой помощи, которая прибыла по вызову, и передал врачам ребенка, который потерял сознание", - добавили в полиции.

Мать в возрасте 42 лет позже рассказала, что сама бросила сына в воду в связи с тяжелыми семейными обстоятельствами. Женщину задержали и передали следователям для дальнейших разбирательств.

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