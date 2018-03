(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 27,46 -0,2815 EUR: 33,86 -0,6551 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну вторник, 27 марта 2018 11:55 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /* 1 ? url_parts[1] : ''; var target = '/ru/news/media'; if (target) { target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2]; } if (target && (target != url)) { window.location.href = target; } return false; } }); } $(document).ready(function(){ $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']); setupCalendar(); }); /*]]> */ Вторник, 27 марта 2018, 11:40 • Саша Картер • 5796 Версия для печати Митинг в Кемерово продолжается: люди требуют отставки Путина и ищут погибших фотогалерея /* */ // ' + ' ' + ' ' + ' '; var flashvars = { file: video_url, image: image_url, stretching: 'exactfit', height: "100%", width: "100%", fullscreen: true, autostart: autostart ? true : false, 'plugins': 'fbit-1, tweetit-1, sharing-3', 'fbit.link': currloc, 'tweetit.link': currloc, 'sharing.link': currloc, 'sharing.code': encodeURIComponent(embedcode), controlbar:"over", skin:"/js/slim.zip", wmode:"opaque", provider: "http" }; swfobject.embedSWF('/images/player.swf', video_prefix + '_movie', video_width, video_height, '9.0.115', '/images/expressInstall.swf', flashvars, params); } function initVideoPlayer(video_prefix, video_url, image_url, video_width, video_height, autostart) { var video_play_btn_left = Math.round((video_width - 65) / 2); var video_play_btn_top = Math.round((video_height - 65) / 2); var video_play_btn = ''; var video_tag = ' '; var video_preview = document.getElementById(video_prefix + '_preview'); var v = document.createElement("video"); var isHTML5Support = (typeof v.play != "undefined"); var isIOS = navigator.userAgent.match(/(iPhone|iPad|iPod)/i); var isAndroid = navigator.userAgent.match(/Android/i); var isWindowsMobile = navigator.userAgent.match(/Windows (Mobile|Phone|CE)/i); var isOperaMobile = navigator.userAgent.match(/Opera (Mobi|Mini)/i); var match; var iOSVersion = ((match = navigator.userAgent.match(/OS (\d+)_/i)) && match[1]) ? match[1] : 1; if (isHTML5Support && (isIOS || isAndroid)) { if (isAndroid) { video_tag += video_play_btn.replace('>', 'onclick="' + "this.style.display='none'; document.getElementById('" + video_prefix + "_html5').play()" + '">'); } else if (isIOS) { video_tag = video_tag.replace(/ poster=\"[^\"]*?\"/, ""); } document.getElementById(video_prefix + '_movie').innerHTML = video_tag; var video_html5 = document.getElementById(video_prefix + '_html5'); if (isAndroid || (iOSVersion < 4)) { video_html5.src = video_url; video_html5.load(); } if (autostart) { video_html5.play(); } } else if (isWindowsMobile || isOperaMobile) { if (video_preview) { video_preview.innerHTML += video_play_btn; } } else { if (video_preview) { video_preview.onclick = function() { return false; }; } initFlashVideoPlayer(video_prefix, video_url, image_url, video_width, video_height, autostart); } } initVideoPlayer("news_1722224", "/uploads/news/2018/03/27/81e7566f225da7d9de317316fbb4a6e92a308be6.mp4", "/uploads/news/2018/03/27/88e065f372758862a91c179c1dac31f86e023367.jpg", 426, 320); //]]> Митинг в российском Кемерово, причиной которого стала массовая гибель людей при пожаре в ТЦ, продолжается уже более шести часов, пишет Митингующие требуют отставки власти и делятся имеющейся у них информацией о ситуации вокруг пожара. С самого утра участники акции протеста выразили мнение, что в ТЦ "Зимняя вишня" погибли от 170 до 350 человек, тогда как власти говорят о 64 жертвах (в настоящее время). Была сформирована инициативная группа из числа участников митинга. Члены группы посетили морг, в котором, по их информации, проверили все помещения и обнаружили 64 трупа, из которых лишь два десятка принадлежат взрослым. Далее инициативная группа посетила локальный хладокомбинат, на котором, по слухам, власть прятала трупы. "Мы поехали в морг: родственникам выдавали тела. Мы поехали дальше в хладокомбинат группой, ничего, кроме продуктов, не увидели. Мы посмотрели все фуры, машины. Просто подумайте, если пропали сто трупов, то где люди, которые их ищут. Путин лично в морге и встретился с нами", - рассказали участники группы. В то же время митингующие выразили недоверие членам инициативной группы. Один из активистов во время выступления перед жителями Кемерово заявил, что на кладбище уже выкопали не менее 150 могил. Кроме того, жители города сообщили, что видели колонну военной техники, в частности военные грузовики. Люди допускают, что автомобили не пустые, а вывозят тела погибших. Те, кто видел военную технику, также сообщают, что людей не подпускают к ней. Участники митинга также начали составлять списки тех, кто пропал без вести, и пока их количество якобы уже превышает 80 человек. Люди возмущены не только тем, что, по их мнению, власти скрывают информацию о количестве погибших, но и тем, как действовали сотрудники ТЦ и спасатели. Одна из участниц митинга рассказала, что девушка-продавец, которой удалось спастись, сообщила, что почувствовала запах горелой проводки еще где-то с первого тридцать дня. Тогда как пожар вспыхнул примерно в 16 часов по местному времени. Митингующие с самого утра потребовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Позже люди начали выкрикивать требования с отставкой президента РФ Владимира Путина, который прибыл в Кемерово, где встретился с пострадавшими при пожаре и посетил локальный морг.



