Местные жители в тихой панике, но сделать никто ничего не может.

В апреле ДНРовцы собираются затопить шахту «Юнком» в Енакиево, где в 1979 году проводились ядерные испытания. В «министерства угольной промышленности ДНР» считают, что это не приведет к загрязнению окружающей среды. Ну в самом деле, какую опасность может представлять шахта, где взорвали ядерную бомбу? Какие пустяки… Это глупые бандеровцы говорили, что шахту затапливать нельзя, и откачивали из нее воду. Но истинно народное правительство Донбасса во всем разобралось и решило, что можно не тратиться на насосы. Люди переживут, информирует svodka.net.

Местные жители в тихой панике, но сделать никто ничего не может. Помните протесты против сланцевого газа в 2013 году, когда Медведчук призывал людей протестовать, потому что сланцевый газ несет угрозу экологии? Так вот, вы не поверите, но сейчас никаких протестов нет! Ни один борец против «сланцевого геноцида» не вышел с плакатом под ОГА. Как так? Почему Медведчук больше не переживает за здоровье жителей Донбасса? Почему молчит «Украинский выбор»? Когда собирались сланец на глубине 5000 метров разрывать, все почему-то переживали за воду, а тут атомную шахту водой зальет — и никаких митингов. Мистика.

Ирония судьбы. В 2004 году «регионалы» в Донбассе обвиняли Ющенко в том, что он собирается хоронить в шахтах американские ядерные отходы. Хотели таким образом посеять панику у населения. Публиковали в газетах страшные статьи «Нас похоронят в ядерной могиле», пугали людей радиацией и геноцидом. И вот спустя 14 лет эти безумные пророчества вдруг становятся реальностью. Но реализовали их не «западенцы», а «свои». Ни одна украинская власть за все годы независимости не додумалась затапливать «Юнком».

Очень символично. Одна «народная власть» проводила над жителями Донбасса атомные эксперименты. Другая собирается поставить новый опыт — залить водой радиоактивную капсулу, оставшуюся после взрыва. Что-то у людей с политическими предпочтениями явно не так…

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