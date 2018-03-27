Сегодня из Украины убыточными компаниями вымывается 60 млрд гривен ежегодно. При этом технически, это происходит законно. О в ходе встречи с ЕБА сообщил секретарь Национального совета реформ, заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив, передает корреспондент .

"Сегодня из Украины вымывается убыточными компаниями 60 млрд гривен ежегодно, причем технически это происходит законно", - сказал он.

Как уточнил Шимкив, 2018 год будет посвящен более экономичным реформам. Одной из которых является введение налога на выведенный капитал, ведь Украина нуждается инструмента, который стимулирует инвестиции в инфраструктуру бизнеса, развитие экономики и рост ВВП государства.

В этом году больше внимания вокруг экономических инициатив. Налог на выведенный капитал, инструмент стимулирования развития украинской экономики.

"Еще одним направлением в этом контексте станет решение вопроса взаимоотношений с ГФС, которая определяет, что является расходами, а что есть. Сегодня украинский бизнес проигрывает 10 млрд гривен в формате пени, предприятиям, которые имеют нулевую налоговую ставку", - отметил Шимкив.

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