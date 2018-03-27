В оккупированной «ЛНР» наблюдается катастрофическая ситуация с подачей воды в жилые дома, пишет со ссылкой на .

Проблемы с водой касаются жителей востока Луганска, Алчевска, Первомайска и других городов. При этом пропагандистское телевидение даже провело опрос, в котором жители центральной части Луганска заявили, что не испытывают трудностей с подачей воды.

Естественно, этот опрос совсем не отображает реальную ситуацию в «ЛНР. Жители востока Луганска, которые случайно стали участниками опроса, пожаловались, что воду им подают только два раза в день по несколько часов.

В то же время эти несколько человек даже побоялись критиковать боевиков, робко заявив, что хотели бы более стабильной подачи воды.

Не на камеру местные жители называют ситуацию с подачей воды катастрофической. От этой проблемы страдает восток Луганска и все удаленные от Луганска города.

К примеру, так выглядит самодельное устройство в туалете над раковиной в одной из библиотек районного городка. Его сделали из капельницы, обрезанной бутылки и бутылок с запасом воды под раковиной.

Жители многих городов не могут воспользоваться даже туалетом. Проблемы с этим наблюдаются и в общественных местах. Например, в упомянутой выше библиотеке туалетом разрешено пользоваться только сотрудникам.

Напомним, жители неподконтрольных Украине территорий жалуются на решение Александра о запрете украинской мобильной связи. Об этом написал в своем блоге Фашик Донецкий.

«Позиция орков проста: три года никому не мешал. Вообще. Поэтому весь треп про безопасность, мол меньше слива информации из-за телефонных разговоров — бред сивой кобылы», — отметил блогер.

По его словам, главари «ДНР» заставили местных жителей пользоваться услугами локального оператора, поскольку это принесло им большую прибыль — около 25 млн грн. При этом террористы понимают, что эти деньги поделят между собой и приближенные к нему люди.

«Местные вояки-коллаборанты, как бы это не звучало, за время войны научились много не говорить по телефону, потому бредятину о том, что хунта отключила , воспринимают с сарказмом», — написал Фашик Донецкий.

В то же время местная связь работает с ужасными перебоями.

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