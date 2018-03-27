Погода, Новости, загрузка...
Apple выпустит гибкий iPhone
27.03.2018 11:19
Apple выпустит гибкий iPhone

Apple выпустит iPhone-раскладушку в ближайшие годы.

NewsGrabberJC.Prosvodka.net/

Гибкий смартфон от Apple, по информации исследователей Bank of America Merrill Lynch, должен выйти на рынок не позже 2020 года. , информирует svodka.net.

Такие выводы были сделаны после бесед экспертов с представителями нескольких поставщиков Apple в Азии.

Аналитик Вамси Мохан заявил, что на данный момент Apple уже наладила сотрудничество с поставщиками раскладного телефона. По информации исследователей, к разработке раскладного iPhone привлечены и азиатские партнеры.

Читайте: Apple предложила эмодзи с изображением людей с инвалидностью

NewsGrabberJC.Prosvodka.net/

Главная задача компании – выйти на рынок гаджетов в 2020 году с абсолютно новой моделью.

К тому же эксперты предполагают, что смартфон будущего может быть в целых два раза больше, нежели современные iPhone.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить