В готовится массовое увольнение офицерского состава армии

Об этом рассказал начальник Главного управления персонала — заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Артур Артеменко, передает со ссылкой на .

Военный отметил, что до 10 % офицеров подают заявления об отставке.

«Увольняются до 10% офицеров. Мы хотели немного снизить призывной возраст, потому что юноша 18-ти лет еще не обременен семейными проблемами. Но у нас все мотивированы, следовательно такое решение не было принято», — сообщил Артеменко.

В связи с этим уже в мае-июне 2018 года Генштаб «вынужден будет мобилизовать до 500 человек офицерского состава».

Отметим, с 1 марта 2018 года вступил в силу пункт 1 статьи 3 Указа президента «Об увольнении в запас военнослужащих строковой службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году».

При этом спешный весенний призыв стартует 1 апреля и закончится в конце мая. С 18 лет украинцы имеют право идти в армию по собственному желанию, а в 20 лет — обязательный призыв в армию. Согласно словам представителей Генштаба Украины, юноши, призванные в армию в 2018 году, не будут допускаться на линию фронта в зоне АТО.

Исключение составляют лишь те, кто выразит личное желание отправиться на передовую. Сейчас в зоне проведения АТО служат 100% контрактников. Требования к кандидатам для службы по контракту: возраст от 18 до 60 лет (для женщин — от 18 до 50 лет). При этом у кандидата должна отсутствовать судимость за совершение тяжких преступлений.

уже утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в апреле-мае 2018 года. Призыв состоится в количестве 15 тысяч 190 человек, и на эти цели выделили 54,9 млн грн.

Из общего числа призывников 8 тысяч 990 человек будут направлены в , 4 тысячи — в Национальную гвардию, 1,2 тысячи — в Государственную пограничную службу и еще одна тысяча — в Государственную специальную службу транспорта.

Кстати, в говорят, что не хотят раскрывать информацию о питании военнослужащих. Об этом сообщил офицер запаса Сергей Смирнов.

Военный знаток отмечает, что в нашли «почти логическое» объяснение таким действиям. В ведомстве утверждают, что секретность необходима для того, чтобы не раскрыть дополнительную информацию противнику

Сводка.нет - Новости Украины и Мира