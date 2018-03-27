В АП расценили отказ Общественного совета добропорядочности от участия в квалификационном оценивании судей как демарш

Отказ Общественного совета добропорядочности участвовать в процессе квалификационного оценивания судей можно рассматривать как демарш, не способствующий поиску решения, считает заместитель главы администрации президента Украины, секретарь Национального совета реформ Дмитрий Шимкив.

"Демарш - это очень красивая политическая форма... я вообще не являюсь сторонником (демаршей - ИФ), потому что считаю, что содержание политического процесса - это нахождение политического решения", - сказал Д.Шимкив на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией во вторник в Киеве.

Он отметил позитивные изменения в законодательных процедурах процессов судопроизводства. "Сказать, что все плохо, не могу. (...) Увидим ли мы сразу результат? Нет, не увидим, потому что есть определенная инертность. Чтобы вы почувствовали изменения в судопроизводстве, вы должны, во-первых, с ним столкнуться", - указал Д.Шимкив.

Замглавы АП также отметил, что процесс отбора судей в Украине по сравнению с другими странами беспрецедентный, когда "судьи сдают экзамены, их транслируют". При этом он обратил внимание, что средства массовой информации практически не освещали процесс отбора судей.

Как сообщалось, 26 марта Общественный совет добропорядочности заявил о полном прекращении своего участия в процессе квалификационного оценивания судей.