|Рухнул с президентским штандартом в руках: солдату караула стало плохо на глазах у Президента (видео)
|27.03.2018 11:21
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Во время торжеств по поводу годовщины создания Нацгвардии, солдат почетного караула с президентским штандартом потерял сознание и упал на землю.
Как отмечает , случай произошел во время объявленной президентом Петром Порошенко минуты молчания по погибшим бойцам в зоне АТО.
Штандарт очень быстро сумел подхватить командующий Нацгвардии Юрий Аллеров. Он также прикрыл собой солдата, у которого закружилась голова.
Через несколько мгновений президент лично поблагодарил Аллерова за своевременную реакцию.
Отмечается, что указанные события происходили прямо за спиной у Порошенко. Между тем солдата отвели под руки, а штандарт взялся держать другой военный.
Командир специального батальона почетного караула Роман Габрик спокойно заверил, что, к сожаленью, предсказать подобные случаи невозможно.
«Ничего не произошло, просто плохо стало и упал. До этого все нормально было: поел, заранее не выставлял (на караул. — Ред.). Человеческий фактор», — считает офицер.
Знаменосец Максим утверждает, что спокойно может простоять часа полтора, а дальше зависит от погоды.
«Сейчас условия прекрасные, чтобы стоять спокойно — не жарко, не холодно. У нас есть фельдшера, которые позади ходят и спрашивают: ты себя как чувствуешь», — рассказал он. Своего товарища, который потерял сознание перед руководством государства, Максим оправдывает.
Сами офицеры почетного караула не советуют подчиненным терпеть в таких случаях до последнего.
Министр внутренних дел Арсен Аваков, который присутствовал на церемонии, тоже не осуждает знаменосца.
«То, что случилось, это жизнь. Так бывает», — убежден он.