Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила о том, что Австралия может бойкотировать чемпионат мира-2018 по футболу в России. Об этом сообщает со ссылкой на Goal.

"Существует целый ряд дополнительных вариантов действий, которые можно было бы применить. Бойкот чемпионата мира является одним из возможных дальнейших действий, которые могут быть приняты по этому вопросу", - заявила Бишоп.

Также Бишоп заявила, что Австралия находится в постоянном контакте с Великобританией относительно того, будут ли приняты дальнейшие меры в ответ на применение химического оружия в Солсбери.

"Влияние санкций, непременно, является сильнейшим, когда они осуществляются коллективно, и следовательно мы будем продолжать поддерживать связь с министерством иностранных дел Великобритании и другими союзниками и партнерами по этому вопросу относительно того, будут ли приняты дальнейшие меры в ответ на развертывание химического нервно-паралитического оружия в Солсбери , - отметила она.

Напомним, Австралия вышлет двух российских дипломатов в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

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