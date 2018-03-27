Главу Специализированной антикоррупционной прокуроры Украины Назара Холодницкого могут поймать в ближайшее время, заявил "Українським новинам" источник в Генпрокуратуре. Источник "Українських новин" не уточнил, в рамках какого дела могут арестовать Холодницкого Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr "Его могут арестовать", – сказал собеседник агентства.По его словам, задержание может произойти в ближайшее время.Источник при этом не уточнил, в рамках какого дела могут арестовать Холодницкого.21 марта "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых органах сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого. "Жучки" якобы прикрепили к большому аквариуму у стола прокурора."Українські новини" писали, что главу САП принуждали подать в отставку.22 марта Холодницкий назвал провокацией ситуацию с прослушиванием и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться.Директор НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, заявил, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом. 26 марта глава ГПУ заявил, что правоохранители изучают материалы прослушивания кабинета Холодницкого. Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак считает, что власть Президента ищет на место Холодницкого "кандидатуру из орбиты генпрокурора".Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что источник могут украины холодницкого Теги: политика