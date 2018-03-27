Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Китай.

Это его первая открытая зарубежная поездка с момента прихода к власти в 2011 году и в преддверии потенциального саммита с президентом Дональдом Трампом, сообщает со ссылкой на и .

По словам источников, визит главы государства направлен на улучшение связей между Пекином и Пхеньяном, которые были изношены стремлением Северной Кореи к ядерному оружию и поддержкой Китаем жестких санкций против Северной Кореи в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

По японскому телевидению показали кадры, которые диктор описал как зеленый вагон с желтыми горизонтальными линиями, часть поезда, похожего на тот, которым покойный отец Кима, Ким Чен Ир, ехал, когда посещал Пекин в 2011 году.

Пекин традиционно был ближайшим союзником скрытной и изолированной Северной Кореи.

При этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин сказала, что она не знает о визите.

Японские СМИ сообщили, что высокопоставленный чиновник Пхеньяна прибыл поездом в Пекин.

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