|На бронепоезде: лидер Северной Кореи всколыхнул мир визитом в Китай
|27.03.2018 11:28
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Китай.
Это его первая открытая зарубежная поездка с момента прихода к власти в 2011 году и в преддверии потенциального саммита с президентом Дональдом Трампом, сообщает со ссылкой на и .
По словам источников, визит главы государства направлен на улучшение связей между Пекином и Пхеньяном, которые были изношены стремлением Северной Кореи к ядерному оружию и поддержкой Китаем жестких санкций против Северной Кореи в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.
По японскому телевидению показали кадры, которые диктор описал как зеленый вагон с желтыми горизонтальными линиями, часть поезда, похожего на тот, которым покойный отец Кима, Ким Чен Ир, ехал, когда посещал Пекин в 2011 году.
Пекин традиционно был ближайшим союзником скрытной и изолированной Северной Кореи.
При этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин сказала, что она не знает о визите.
Японские СМИ сообщили, что высокопоставленный чиновник Пхеньяна прибыл поездом в Пекин.