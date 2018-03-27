|Забор как новый тренд в борьбе против АЧС: еще одна страна анонсировала строительство
|27.03.2018 11:33
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Из-за последних случаев АЧС, зафиксированных в ряде стран Восточной Европы, правительство Дании и Датская народная партия подписали соглашение о ряде инициатив, которые делают невозможным распространение болезни. Об этом сообщает портал Professional Pig Community, передает .
Одна из инициатив предусматривает создание ограждения вдоль датско-немецкой границы, чтобы избежать движения диких кабанов.
Планируется построить забор длиной 70 км и высотой 1,5 м.
“Несмотря на ограждение, пересечение границы будет беспрепятственным, согласно шенгенских правил”, — уточнили инициаторы.
Другие инициативы включают существенное увеличение штрафов за нарушения, которые могут повлечь распространение АЧС в стране.
Напомним, ранее о намерениях построить заборы вдоль государственных границ с целью недопущения распространения африканской чумы свиней завили в Польше, Венгрии, Чехии.
Поляки даже выделили уже необходимое для этого финансирование.
Таким образом, Польша планирует защитить своих фермеров от вируса АЧС и сэкономить полмиллиарда евро на борьбе с болезнью.
Комментируя решение польской власти, нардеп Сергей Тригубенко назвал его приговором отечественной Госпродпотребслужбе.
“Получается, что полякам безопаснее потратить миллионы долларов, чтобы построить между нами забор, чем рассчитывать на партнерство и взаимные усилия в борьбе с африканской чумой... Как по мне, то такое заявление министерства сельского хозяйства Польши — это просто "вердикт", вынесенный нашим чиновникам за бездеятельность”, — отметил он.