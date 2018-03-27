Стоимость строительства забора, который должен предотвратить
миграцию диких кабанов, распространяющих вирус африканской чумы
свиней, оценивается в €71 млн, сообщил министр земледелия Польши
Кшиштоф Юргель. Строительство забора против кабанов вдоль восточной
границы Польши должно начаться в сентябре, заявил Юргель. Фото:
pixabay.com (архив) "Мы полагаем, что строительство забора против
кабанов вдоль восточной границы Польши должно начаться в сентябре",
– заявил Юргель во время пресс-конференции по итогам встречи с
еврокомиссаром по вопросам здоровья и безопасности пищевых
продуктов Витянисом Андрюкайтисом, на которой обсуждали вопросы
борьбы с вирусом африканской чумы свиней в ЕС.Строительство стены
на границе оценили в €71 млн. Ограждение будет выполнено в виде
сетки высотой 2 м. Строительство около 1000 км ограждения планируют
завершить в течение 3-4 лет.20 февраля 2018 года Государственная
служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты
потребителей сообщила о случаях гибели свиней от АЧС в пяти
областях.
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