Вполне вероятно, что уже через два столетия современная версия гомо сапиенс перестанет существовать. Однако произойдет это не потому что роботы уничтожат людей, а потому люди станут массово использовать биоинженерию для создания новых форм органической жизни.

Таким мнением с журналистами портала Newsweek поделился израильский историк и философ Юваль Ной Харари, указавший на вероятность бессмертия человечества в ближайшие несколько столетий, информирует svodka.net.

«Мы будем использовать биоинженерию для создания новых форм органической жизни, а также интерфейсы, соединяющие мозг и компьютер для создания киборгов. Прогресс в области искусственного интеллекта позволит нам даже создать совершенно неорганических существ», — указал он.

По словам историка, главным продуктом экономики XXI века будет не еда, одежда или автомобили, а тела, мозг и интеллект, что станет величайшей революцией в биологии с момента возникновения жизни на Земле.

«Да. Через 200 лет на Земле, наверное, будет первенствовать вид, который будет отличаться даже больше, чем мы от неандертальцев или шимпанзе. Применение биотехнологий вместе с искусственным интеллектом может привести к созданию особей, которые не имеют ничего общего с моделью гоминидов», — добавил Ной Харари.

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При этом, отвечая на вопрос журналистов о вероятности существования бессмертия, философ назвал смерть лишь «технической проблемой».

«Смерть, непременно, является очень сложной проблемой, но только технической. И наука предполагает, что каждая техническая проблема имеет решение. Мы уже не должны ждать Бога, чтобы преодолеть смерть. Этим могут заняться в лаборатории несколько людей, интересующихся современными технологиями», — пояснил он.

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