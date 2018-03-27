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Посольство США в Киеве благодарит союзников и партнеров за решение о высылке дипломатов РФ
27.03.2018 11:50

Посольство США в Киеве благодарит союзников и партнеров за решение о высылке дипломатов РФ

Посольство США в Киеве благодарит союзников и партнеров за решение о высылке дипломатов РФ

Посольство США в Украине поблагодарило своих союзников и партнеров за демонстрацию солидарности и принятие решений о высылке российских дипломатов как реакцию на отравление в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Выдающийся пример солидарности и силы, которые продемонстрировали наши союзники и партнеры в ответ на применение Россией химического оружия военного класса на территории Великобритании", - говорится в сообщении на страничке дипломатического представительства в Twitter.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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