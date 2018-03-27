«Укравтодор» отреагировал на запущенный шеф-редактором «Обозревателя» Орестом Сохаром и внефракционным нардепом Бориславом Березой флешмоб #ямаchallenge, призванный привлечь внимание чиновников к плохому состоянию дорог в Киеве.

В ведомстве признали, что дороги Украины находятся в не самом лучшем состоянии, однако при этом обвинили Березу в манипуляциях и популизме, информирует svodka.net.

«Укравтодор» не отвечает за все дороги в стране. «Укравтодор» отвечает только за дороги государственного значения. Дороги и улицы в городах, селах – ответственность органов местного самоуправления. Областные и районные дороги – сфера ответственности областных государственных администраций. Просим не манипулировать информацией и не вводить людей в заблуждение», – сказано в сообщении агентства на

В ответ нардеп также обвинил «Укравтодор» в манипуляции и пиаре.

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«Укравтодор, вы не пиаром занимайтесь, а дороги ремонтируйте. Так ремонтируйте, чтоб люди довольны были, а не проклинали бы вас. И не надо начинать петь песни о том, что за год вы не можете все исправить. Вы все эти годы не можете исправить. Не стоните о тяжелом климате или погодных условиях. Посмотрите на Беларусь или Швецию. Климат там схож с нашим, а дороги… Ну, вы сами в курсе. И последнее. Качество вашей работы — это отсутствие ям на дорогах государственного значения. А с этим у вас пока все плохо. Не верите?» – написал он, призвав автолюбителей публиковать в сети фото и видео реального состояния дорог в Украине.

Кроме того Береза добавил, что все вышеуказанные претензии также относятся и к «Киевавтодору».

Полный текст Борислава Березы:

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«Сегодня в Укравтодор решили попиариться и ответили мне на объявленный мною #ямаchallenge. Ответили на фб. Думаете они написали, что на дорогах исчезнут ямы? Или надеятесь, что они написали о том, что теперь воровать будут меньше, а исправлять лучше? Нет! Они написали, что эта тема — популизм. И решили сманипулировать. Они занимаются только дорогами государственного значения, а не городскими дорогами. Ну, прям, как дети. Так я тогда из-за города и приехал. Или вы там у себя считаете, что я толтко на Троещине и на Грушевского и бываю? Нет, ребята, я по всей Украине езжу. А кое-где с трудом перемещаюсь из-за кошмарного состояния дорог.

Укравтодор, вы не пиаром занимайтесь, а дороги ремонтируйте. Так ремонтируйте, чтоб люди довольны были, а не проклинали бы вас. И не надо начинать петь песни о том, что за год вы не можете все исправить. Вы все эти годы не можете исправить. Не стоните о тяжелом климате или погодных условиях. Посмотрите на Беларусь или Швецию. Климат там схож с нашим, а дороги… Ну, вы сами в курсе. И последнее. Качество вашей работы — это отсутствие ям на дорогах государственного значения. А с этим у вас пока все плохо. Не верите?

У меня просьба к подписчикам. Накидайте сюда пожалуйста фото и видео дорог, чтобы дяди в Укравтодоре вернулись из своих фантазий в реальную жизнь.

И последнее. Не можете исправить ситуацию? Не хотите? Идите с должности руководителей Укравтодора. Вас туда назначили, чтобы вы дороги привели в порядок. Не можете? Увольняйтесь. Только вы пока не торопитесь это делать. И дорогами Украины не спешите заниматься. А ведь могли бы…

PS. Кстати все выше написанное относится и к Киевавтодору. Вы ничем не лучше.»

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