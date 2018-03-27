|Суд в России продолжит предварительные слушания по делу Сущенко 28 марта
|27.03.2018 11:51
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Объявлен перерыв в процессе Романа Сущенко до завтра, 28 марта, до 10.30.— Mark Feygin (@FeyginMark) 27 марта 2018 г.
Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное дело по статье "шпионаж". По версии ФСБ, журналист собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.1 октября 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца. Украинцу часто продлевали меру пресечения. Последний раз – до 30 марта 2018 года.В октябре 2017 года следствие по делу Сущенко завершилось.2 марта Фейгин сообщил, что Сущенко и его защита закончили ознакомление со всеми материалами следствия. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме.Сегодня начались предварительные слушания по делу Сущенко. Фейгин сообщил, что журналист вину в полном объеме не признал.
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