По словам адвоката удерживаемого в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Марка Фейгина, предварительные слушания суд продолжит завтра в 10:30. Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве Фото: Mark Feygin / Twitter ."Объявлен перерыв в процессе Романа Сущенко до завтра, 28 марта, до 10:30", – сообщил адвокат. Объявлен перерыв в процессе Романа Сущенко до завтра, 28 марта, до 10.30. — Mark Feygin (@FeyginMark) 27 марта 2018 г. Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное дело по статье "шпионаж". По версии ФСБ, журналист собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.1 октября 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца. Украинцу часто продлевали меру пресечения. Последний раз – до 30 марта 2018 года.В октябре 2017 года следствие по делу Сущенко завершилось.2 марта Фейгин сообщил, что Сущенко и его защита закончили ознакомление со всеми материалами следствия. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме.Сегодня начались предварительные слушания по делу Сущенко. Фейгин сообщил, что журналист вину в полном объеме не признал. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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