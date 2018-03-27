В Таиланде девушке по имени Каньярат Чайхан сделали неудачный татуаж бровей, из-за чего они стали похожи на слизней, пишет The Sun .

По полученным данным, 26-летняя девушка сделала процедуру еще в ноябре прошлого года. Когда она увидела, что получилось, то хотела избавиться от татуажа и отрастить собственные брови. Но не имея денег ей пришлось ходить с татуажем несколько месяцев. В итоге локальный косметолог решила помочь девушке бесплатно и провела операцию по удалению татуажа лазером. Однако Чайхан нужно ждать еще около шести месяцев, чтобы лечение полностью подействовало.

"Я думала, что мне теперь всю жизнь придется ходить с огромными бровями. Теперь же я просто терпеливо жду, пока они исчезнут", - призналась девушка.

Как сообщал svodka.net, во время афтепати церемонии Оскар 2018 года - вечеринке Vanity Fair Oscar Party-2018 - актриса Эмма Уотсон показала свежее тату , сделанное в поддержку движения против сексуального насилия. Мастер набил девушке надпись "Time`s up", но сделал орфографическую ошибку и пропустил апостроф.

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