Если запустить подобный механизм, то всплыло бы множество интересных фактов, в частности, на что так шикарно гуляют наши депутаты, журналисты, ГО и профессиональны «протестеры».

Как уже всем хорошо известно, Великобритания начала аресты счетов и имущества граждан РФ, которые не смогли или не захотели показать источник получения своих богатств. На самом деле, недвижимость, пусть и очень дорогая – не самое главное. Наибольший «улов» будет в британских офшорных гаванях, где находятся счета физических и юридических лиц, прямо или косвенно, связанных с РФ. Тут интересно не только то, сколько оттуда выгребут бабла, а как оно будет сопоставляться с тем или иным лицом из РФ. Это значит, что уже работает механизм идентификации, основанный на выворачивании всех данных по этим счетам и вычисление конечных бенефициаров, информирует svodka.net.

Это мероприятие сулит куда больше, чем простой арест или даже конфискация денег. Ведь за десятилетия, эти ребята резвились как хотели, ни в чем себе не отказывая, а главное, оказывая услуги различным деятелям из стран Европы и США. Автоматические системы финансовой разведки, подключенные к офшорным гаваням, получат такие массивы информации, что будут прослежены все движения и пересечения денежных потоков, что засветит не только российских воров-миллиардеров, но и тех, кто работает на них в правительствах, прессе и политических сферах многих стран. Тогда станут понятными многие вещи, о которых мы сейчас только догадываемся. В частности, правильно вывернутые офшорки, покажут истинные причины «каталонской независимости», например или корни британского «брекзита». В общем, прямо сейчас меняются правила игры, чего никак не могли предположить российские клептократы. Они оставили столько следов, что с этим уже ничего не поделаешь и все их «подвиги» теперь окажутся на обозрении.

В этой связи довольно интересно прозвучало заявление Павла Климкина, министра иностранных дел Украины, о высылке российских дипломатов. Он сказал о том, что эти мероприятия планировались давно, но были реализованы в качестве части общеевропейской реакции на химическую атаку в Солсбери. Наверное, в его словах есть смысл потому, что под общий тренд удалось выкинуть шпионскую гадость и по этому поводу у РФ не случится истерики или обострения шизофрении, поскольку это же самое сделали уже 20 стран и Украина выкинула не самое большое количество «дипломатов».

Тут спорить не о чем, ибо момент действительно выбран замечательный. Кроме того, с его слов стало понятно, что выкидываем консулов, что понижает уровень дипломатических отношений до уровня сторожа посольства. При этом, уже никто не ведет речи о том, что симметричные действия РФ, оставят наших политзаключенных, в тюрьмах Московии, без консульского надзора. Как мы отмечали ранее, это можно организовать силами консульских служб дружественных стран. Но нам важен сам механизм выдворения россиян. Мы это сделали под флагом, поднятым Великобританией, за что получили оттуда благодарность и потенциально – поддержку Британии, в случае подобных движений, нужных нам.

Но Великобритания начала арестовывать подозрительные счета, и РФ уже сглотнула это. Тот же одиозный Калашников, член совфеда РФ уже заявил о том, что с этим ничего не поделаешь, а кроме того, он предупреждает о возможности арестов счетов российских государственных органов и структур. В общем, тут спорить не с чем. Все к тому идет. Но вот, что хотелось бы увидеть в Украине – запуск того же самого механизма, что и в Британии – принятие закона об аресте такого имущества и конфискации, в случае невозможности подтвердить его легальное происхождение. После чего – приступить к арестам и конфискации.

Если запустить подобный механизм, то всплыло бы множество интересных фактов, в частности, на что так шикарно гуляют наши депутаты, журналисты, ГО и профессиональны «протестеры». Если мы не могли этого сделать самостоятельно, чтобы не испортить инвестиционный климат, то вместе с Британией, а вероятно и США, которые уже намекают о предстоящей публикации массы интересных финансовых подробностей о деятельности Кремля – вполне вероятно. Всем будет понятно, что мы действуем цивилизованно, вместе с цивилизованным миром, против той заразы, которая получила кодовое обозначение РФ.

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