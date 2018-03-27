70% пропавших без вести в результате пожара в торговом центре в Кемерове – дети в возрасте примерно 10-13 лет, рассказали в созданном родственниками погибших в результате инцидента штабе. Родственники жертв собирают информацию о пропавших без вести Фото: ЕРА Собеседник агентства отметил, что все данные были получены лично, фамилии не повторяются. Он добавил, что 70% пропавших – дети в среднем в возрасте 10-13 лет.Собранную информацию передадут в полицию.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. Родственники заявили, что жертвой пожара стал 41 ребенок. По данным "Московского комсомольца", погибла 11-летняя племянница Тулеева."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент России Владимир Путин, посетивший в Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.По словам главы Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сказал, что основной версией пожара в ТЦ считают замыкание в электропроводке, но не исключают и поджог. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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