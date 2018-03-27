В сети вспыхнули активные дискуссии из-за того, что крымчане, которые получили российские паспорта, массово кинулись оформлять украинскую биометрику, пишет со ссылкой на .

На аннексированном полуострове даже прошел форум, посвященный обсуждению обходного пути оформления украинского биометрического паспорта.

«Правильно, люди, делаем укробиометрику, а то с вшивой курицей никуда скоро не выедешь. 20 стран ЕС будут высылать российских дипломатов. Такого и в СССР не было», — отметил по поводу произошедшего крымчанин.

Однако, как свидетельствуют комментарии, многих украинцев возмутило то, что владельцы российских паспортов теперь решили воспользоваться преимуществами краинских.

«Еще только неделю назад они были счастливы, что выбирают себе русского царя и так об этом хвастались в соцсетях. Что случилось?! Царь фальшивый?! Или страна, которой он правит?!», «А для чего им куда-то ехать, в Крыму наконец-то рай, бандеров нету, …. что опять не так?», «У кого была курица — никакой бионики. Назад в стойло», «Хорошо москаль в задницу клюнул», — пишут в сети.

Напомним, жители украинского полуострова Крым, которые остались там после аннексии, сейчас чувствуют тотальное разочарование во всем. Об этом журналистам рассказал 43-летний историк и активист Андрей Иванец. По его словам, из полуострова «создали новую версию Советского союза. Если генсеки рассказывали про коварных буржуев, которые мешали построить коммунизм, то крымчан кормят байками про злобных хунту и бандер, которые не дают полуострову процветать».

Более того, Иванец рассказал, что крымчан продолжают кормить сказками про «золотые горы», которые придут когда достроят Керченский мост. «Мне интересно, какие клише будет использовать каток российской пропаганды после того, как его построят. Ведь его появление мало что изменит в жизни крымчан», — сказал он.

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