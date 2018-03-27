Для подготовки своих бойцов к противодействию российской агрессии в США используют учебные пособия в виде комиксов

Одна из таких брошюр принадлежит Киберинституту (ACI) элитной военной академии Вест-Пойнт. Однако сюжет довольно неожиданный: войска НАТО, сталкиваясь с силами России, проигрывают им, а русские захватывают американское консульство где-то в ЕС.

Изображение с сайта cyber.army.mil

Американские военные могут теперь изучать стратегию и тактику не только по картам и учебникам, но и по комиксам. Одно из таких «обучающих» пособий в США выпустили за авторством Киберинститута военной академии Вест-Пойнт, сообщается на сайте журнала IEEE Spectrum.

Иллюстративное пособие посвящено конфликту между союзниками по НАТО и Россией в отдалённом будущем. При этом представлен сценарий, согласно которому Москва разбивает войска блока, пользуясь новейшими технологиями.

Роботы, хакеры и территория Украины

В комиксе под названием «Тихий разгром» события разворачиваются в 2027 году. Причиной для эскалации ситуации становится объединение Румынии и Молдавии, с чем якобы не может смириться Россия. Из-за обострения отношений Москва и союзники по НАТО начинают вести в непосредственной близости друг от друга тактические учения. И во время них русские применяют свои новейшие технологии и нападают на противника.

Причём сначала они выводят из строя всю технику альянса кибератакой, а затем отправляют против неё беспилотные танки. После этого Россия разбивает силы союзников и захватывает американское консульство где-то на просторах Евросоюза.

Примечательно, что атаку российские танки начинают с территории Украины.

Чтобы были начеку

Между тем авторы комикса, несмотря на его довольно пораженческий характер, считают, что это пособие поможет западным военным. В частности, подготовит их к всевозможным технологическим неожиданностям.

«Наша задача состоит в том, чтобы предотвратить хитрый сюрприз для армии, помочь ей увидеть, что грядёт», — пояснила сотрудница ACI подполковник Натали Ванетта.

По её словам, пособие рассчитано на новобранцев и молодых офицеров и призывает их задуматься о том, какими могут быть ближайшие десять лет их существования.

«Мы всегда были победителями. Что произойдёт, если это не продолжится в будущем? Что если виртуальность — это потенциальный фактор, который изменит правила игры? Если ничего не поменяется, то что ж, нам повезло. Но если перемены произойдут? Как нам к этому подготовиться?» — резюмировала Ванетта.

Изображение с сайта cyber.army.mil

Сомнительная польза

Эксперты, однако, подобные сценарии считают малоосновательными. По их мнению, журналы с картинками не могут служить бойцам источником полезной информации.

«Уровень пособий говорит об уровне военнослужащих, которые сейчас есть в армии США и странах НАТО. Если они думают, что такими примитивными материалами удастся воспитать боеспособную армию, готовую к тем самым реалиям, которые могут произойти в настоящем глобальном боевом конфликте, то это выглядит очень комично и трагично.

Если резюмировать всё, то уровень компетенций, которыми раньше располагали те же США, упал довольно низко — так же, как и порог ощущения назначения ядерного оружия. Они воспринимают будущий конфликт как лёгкую прогулку, мультик», — сказал в комментарии RT военный знаток Алексей Леонков.

Помимо этого, он посетовал на то, что в США позволяют себе конкретизировать противников, тогда как во всём мире принято вести учения и выстраивать стратегии против условного оппонента.

«Кроме того, удручает тот факт, что если у нас учения всегда происходят под легендой вероятного и условного противника, то американцы и некоторые страны альянса допускают конкретику, то есть указывают на Россию, Китай или на КНДР», — заметил Леонков.

В свою очередь, военный знаток полковник в отставке Виктор Литовкин подчеркнул, что моделирование Соединёнными Штатами различных конфликтных ситуаций с участием России вполне в духе американской идеологии.

«В США пытаются создать какие-то ситуации, которые соответствуют тем идеологическим и политическим воззрениям, которые существуют внутри страны. Помимо этого, они пытаются показать, что будет, если Америка проиграет России, и подвигнуть власти вкладывать в Пентагон и оборонно-промышленный комплекс всё больше и больше средств», — сказал он в беседе с RT.

Изображение с сайта cyber.army.mil

Комиксы против унионизма

Возвращаясь к сюжету комикса, в частности к объединению Молдавии и Румынии, эксперты отмечают, что такое развитие событий даже в ближайшие десять лет крайне маловероятно. Хотя, например, 25 марта нынешнего года сторонники унионизма отмечали столетие присоединения Молдавской народной республики на территории Бессарабии к Румынии.

Вместе с тем, по данным соцопроса, проведённого в 2017 году молдавским Институтом публичной политики, против объединения с Румынией выступают 56% жителей страны, за — 21,8%. Декларации о вхождении в состав соседнего государства приняли более 100 населённых пунктов, однако более 250 выступили против объединения.

«Даже несмотря на то что сегодня унионизм потерпел унизительный провал, мы должны осудить пропаганду этой политической эпидемии в Республике Молдавии», — заявил её президент Игорь Додон.

Кроме того, молдаване не поддерживают идею о присутствии войск НАТО на своей территории. По данным исследования Института маркетинга и опросов (IMAS), против вступления в ЕС высказались 61% респондентов, за — только 16% опрошенных.

По поводу возможного вступления страны в Евросоюз Додон заявил, что в ближайшие 10—20 лет этого не произойдёт. Он подчеркнул, что будет препятствовать включению в Конституцию пункта о том, что стратегической целью страны является европейская интеграция.

Автор: Полина Духанова, Илья Соколов, Марианна Чурсина