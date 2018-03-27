За прошедшие сутки в зоне проведения боевых действий на Донбассе было зафиксировано 47 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает

По словам Гуцуляка, 39 из 47 обстрелов позиций ВСУ были прицельными. Семь из них состоялись на луганском направлении, 40 - на донецком.

"Украинские военные 10 раз открывали огонь из стрелкового оружия", - сообщил он.

В результате обстрелов ни один украинский военный не получил ранения или травмы.

Как сообщал Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.

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