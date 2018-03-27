Lyric-video певицы Lana Tigrana собрало более 100 000 просмотров только за неделю Трендовые мотивы ее новой песни "Рассвет" помогли певице собрать более ста тысяч просмотров на официальном канале в YouTube только за неделю.Известный хореограф, а также одна из лучших танцовщиц Украины Lana Tigrana предстала перед поклонниками в новом занятие. Восточная красавица презентовала новую песню под названием "Рассвет". О себе как о певице Lana заявила совсем недавно - месяц назад на официальном канале артистки было загружено lyric-video на трек "Я и ты". К слову, дебютная песня исполнительницы также собрала почти сто тысяч просмотров за короткий период. Музыкальные критики отмечают, что это настоящий прорыв как для молодой артистки, которая только знакомит поклонников со своим творчеством.Стоит отметить, все тексты и музыку Lana Tigrana пишет сама. По словам певицы, у нее есть уже семь композиций, записанных в студии звукозаписи и более ста песен, которые пока находятся в черновиках. Талантливая девушка начала развивать свою музыкальную карьеру, имея за плечами победы в различных танцевальных чемпионатах и соревнованиях. Являясь новой исполнительницей в украинском шоу-бизнесе, Lana Tigrana уже зарекомендовала себя как вокалистку с хорошими вокальными данными, в чьем репертуаре запоминающиеся и зажигательные восточные мотивы.В планах артистки уже в скором времени выпускать новые треки, которые будут радовать поклонников и задавать тон танцевальной музыке. Напомним, Lana Tigrana в прошлом году стала дебютанткой Венского бала 2017, который проходил в Киеве. За особый вклад в развитие и организацию масштабного события получила титул Королевы Венского бала 2017. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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