Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сравнил внефракционного нардепа Надежду Савченко, подозреваемую в сговоре с целью свержения власти и подготовке теракта в Верховной Раде, со сверхновой звездой. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 26 марта. "Каждая сверхновая звезда, которая ярко взрывается в космосе... порождает черную дыру. В эту дыру такие звезды, которые самовольно объявили войну "киевской хунте", захватили областные администрации в Симферополе, Донецке, в Луганске, такие звезды привели к черным дырам, куда уже засосало более 10 тысяч только военнослужащих Вооруженных сил Украины. Наших с вами детей", – заявил Луценко. По его словам, это "тысячи и тысячи жертв маньяков, которые вдруг решили повоевать только по им известному плану с Украинским государством". Видео опубликовано на канале "Телеканал ICTV" в YouTube. | Луценко: Маньяки вдруг решили повоевать только по им известному плану с Украинским государством Фото: Генеральна прокуратура України / Facebook Надежда Савченко, воевавшая на Донбассе в составе украинского батальона "Айдар", была взята в плен боевиками в июне 2014 года в Луганской области, а затем вывезена в РФ. В марте 2016 года она была признана российским судом виновной в причастности к убийству журналистов в Луганской области и приговорена к 22 годам лишения свободы. 25 мая, после двухлетнего заключения в российском СИЗО и помилования президентом РФ Владимиром Путиным, Савченко вернулась в Украину. Ее обменяли на российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которые были задержаны в мае 2015 года в Луганской области и в апреле 2016 года признаны виновными в ведении агрессивной войны.23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на залог. 22 марта парламент Украины лишил нардепа неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.видео Видео: Телеканал ICTV / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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