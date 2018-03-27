Луценко о Савченко: Каждая сверхновая звезда, которая ярко взрывается в космосе, порождает черную дыру. Видео
27.03.2018 12:07
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сравнил внефракционного
нардепа Надежду Савченко, подозреваемую в сговоре с целью свержения
власти и подготовке теракта в Верховной Раде, со сверхновой
звездой. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на
телеканале ICTV 26 марта. "Каждая сверхновая звезда, которая ярко
взрывается в космосе... порождает черную дыру. В эту дыру такие
звезды, которые самовольно объявили войну "киевской хунте",
захватили областные администрации в Симферополе, Донецке, в
Луганске, такие звезды привели к черным дырам, куда уже засосало
более 10 тысяч только военнослужащих Вооруженных сил Украины. Наших
с вами детей", – заявил Луценко. По его словам, это "тысячи и
тысячи жертв маньяков, которые вдруг решили повоевать только по им
известному плану с Украинским государством". Видео опубликовано на
канале "Телеканал ICTV" в YouTube. | Луценко: Маньяки вдруг
решили повоевать только по им известному плану с Украинским
государством Фото: Генеральна прокуратура України / Facebook
Надежда Савченко, воевавшая на Донбассе в составе украинского
батальона "Айдар", была взята в плен боевиками в июне 2014 года в
Луганской области, а затем вывезена в РФ. В марте 2016 года она
была признана российским судом виновной в причастности к
убийству журналистов в Луганской области и приговорена к 22 годам
лишения свободы. 25 мая, после двухлетнего заключения в
российском СИЗО и помилования президентом РФ Владимиром
Путиным, Савченко вернулась в Украину. Ее обменяли
на российских военных Евгения Ерофеева и Александра
Александрова, которые были задержаны в мае 2015 года в
Луганской области и в апреле 2016
года признаны виновными в ведении агрессивной
войны.23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права
на залог. 22 марта парламент Украины лишил нардепа
неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест.
Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с
целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке
к посягательству на жизнь государственных деятелей.видео
Видео:
Телеканал ICTV / YouTube