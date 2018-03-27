64 погибших и 16 пропавших без вести, двое в тяжелом состоянии в реанимации – таковы официально заявленные данные о жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово.

Это второй по количеству жертв пожар в истории РФ. Среди погибших десятки детей. Угроза катастрофы вполне реальная и в других городах и других торговых центрах. Итак, какие факты и выводы сейчас стали известны по сообщениям российских правоохранительных органов и СМИ, которые важно понимать сейчас в данной ситуации не только в России, но и в Украине?

1. Торговый центр «Зимняя вишня» размещался в здании бывшей кондитерской фабрики постройки 70-х годов: в 2013-м оно было перестроено из старого двухэтажного в четырехэтажный центр. В 2003-м и в 2013-м в здании уже были пожары, происходило частичное обрушение кровли, во втором пожаре погиб человек. Но все строительные и пожарные инспекции подписали акты, что здание в порядке. Претензий по безопасности пожарные службы не выдвигали. Как сейчас выяснилось, были допущены грубейшие нарушения при строительстве и эксплуатации здания. Очевидно, это результат коррупции.

2. Проверки пожарной безопасности «Зимней вишни» за последние три года вообще не проводились, поскольку огромное здание площадью в 20 тысяч квадратных метров официально зарегистрировано как… объект малого бизнеса, и потому на него распространялись «надзорные каникулы» — мораторий на любые проверки правил эксплуатации! Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. Ни тех, кто принимал решение, ни тех, кто их контролировал, такой большой «малый бизнес» не удивил. Очевидно, что оформление такого статуса для большого здания было вероятно только в результате коррупции.

3. Собственником «Зимней вишни» является российский миллиардер Денис Штенгелов, основатель компании «КДВ-груп», чье состояние оценивается в более чем 1 миллиард долларов США. «КДВ-груп», конечно, имеет прочные связи с политическим руководством РФ, и с момента основания пользовалась поддержкой экс-губернатора Томской области Виктора Кресса. Владелец ТРЦ Штенгелов не живет в России – в 2010-м он стал гражданином Австралии, где построил суперсовременный горно-лыжный курорт, гольф-клуб и теннисную академию, — там он и отдыхает со своей семьей. А вот на постройке «Зимней вишни» Штенгелов сильно сэкономил.

4. Третий и четвертый этажи «Зимней вишни» гендиректор ТРЦ Юлия Богданова сдала в аренду ООО «Зимняя вишня Кемерово». Гендиректором и владельцем этой компании является Надежда Судденок. Судденок была в свое время депутатом районного совета правящей партии «Единая Россия». Ни один из владельцев здания, директоров, арендаторов в настоящий момент никакой своей вины за трагедию не видят, обвиняют друг друга и переводят друг на друга ответственность. Штенгелов возвращаться в Россию для участия в следственных действиях не собирается. Он заявил о выделении за каждого погибшего компенсации в 3 миллиона рублей. Если бы он заранее выделил на безопасность несколько десятков миллионов, то трагедии не случилось бы вообще.

5. Обеспечивать безопасность «Зимней вишни» было нанято частное охранное предприятие, где специалистом по пожарной безопасности был Александр Никитин — с дипломом повара. Сотрудники предприятия не имели лицензий охранников, но действительно исполняли их функции, не пройдя никакой специальной подготовки. После того, как сработала пожарная сигнализация, сам сотрудник охраны отключил ее, чтобы не срывать работу торгового центра. Охранники не оповестили посетителей о начале пожара и не скомандовали покинуть здание. Люди это сами поняли, но поздно. Охранников было только трое, что делать, они не поняли, и не подумали, что в кинозале остались запертые люди. Двое охранников стали на выходе из кинотеатра и первые минуты не позволяли людям спускаться. Охранники опасались не за жизни людей, а за то, что пострадает имущество торгового центра, пропадут вещи, кто-то не расплатится. В результате каждый посетитель спасался как мог. Охранники так и не открыли пожарные входы и не оказали помощи прибывшим спасателям. Несколько людей, отрезанных пожаром от главного выхода, прыгали с четвертого этажа и как минимум один ребенок в результате прыжка погиб, еще один получил тяжелые травмы.

6. Убийственным решением стало принятое в кинотеатре правило для контролеров закрывать кинозалы и покидать их. Именно это привело к таким массовым жертвам в двух кинозалах. Администрация не проводила полноценных тренировок, подготовка к чрезвычайным ситуациям отсутствовала. Контролеры, как выяснилось, всегда закрывали оба кинозала на ключ на время киносеанса, чтобы в залы не проходили безбилетные посетители, а сами отлучались на время сеанса в другое место. В результате контролеры после начала пожара не вернулись к залам, и не открыли двери. Персонал торгового центра бросил посетителей, спасая свои жизни, и проявил трусость и безответственность. В самих залах не было никаких средств пожаротушения, не было никаких инструментов, и выбить двери кинозала изнутри посетители не смогли.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

7. Спасательная операция была обречена на провал из-за чудовищных нарушений при строительстве. Вероятной причиной возгорания на данный момент следствие предполагает замыкание электропроводки. Спринклерная система пожаротушения в здании не сработала, система дымоудаления не сработала – они должны были по правилам работать на таком большом объекте. В конструкции здания было использовано большое количество легковоспламеняющихся материалов, пластика, которые при горении выделяли плотный токсичный дым: даже когда люди пытались дышать через намоченную одежду, у них это не получалось. Спасательную операцию пришлось прервать, поскольку огонь очень быстро повредил слабые перекрытия здания. Произошло обрушение крыши, а затем и всей несущей конструкции, и спасатели ушли из здания, так и не сумев пройти к задымленному кинотеатру.

8. Пожарные машины прибыли на место трагедии через 40 минут – слишком поздно. Расчеты не знали плана здания и не были готовы к самостоятельной работе на объекте. В результате спасатели потеряли время и не направились к кинозалам, в которых погибла основная часть жертв. Спасатели начали заливать водой крышу здания, и это никак не повлияло на распространение пожара во внутренних помещениях и в кинозалах.

9. Сами люди, посетители кинотеатра, оказались совершенно не готовы к действиям в критической ситуации. Некоторые родители предпринимали самостоятельные попытки в одиночку прорваться к детям, но получили отравления, некоторые из них погибли. Большинство посетителей не проявили взаимовыручки, пытаясь спасти себя и не помогая другим. Попытки открыть зал в первые критические 20 минут пожара снаружи никто не осуществил. Охваченный паникой отец троих детей, которых он оставил в кинозале, разбил окно, думая, что это вытянет дым из помещения, – а на самом деле это усилило распространение огня. Посетители в панике покидали торговый центр и своими машинами заблокировали подъезд к зданию пожарных.

10. Политическая ответственность. У губернатора Кемеровской области Амана Тулеева при пожаре погибла его 11-летняя двоюродная племянница. Но он не приехал на место трагедии во время пожара. Тулеев правит Кемеровской областью бессменно с 1997-го – 21 год, и всегда побеждает здесь на всех выборах с огромным результатом. В день выборов в РФ 18 марта, чтобы нагнать людей на участки и показать Путину высокую явку, в Кемерово раздавали на участках флаеры со скидками для посещения различных развлечений, в том числе в «Зимней Вишне». Заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов сразу заявил, что кто-то из детей мог поджечь поролоновый наполнитель в батутном бассейне, и это стало очагом возгорания. Во время пожара в клубе «Хромая лошадь» в Перми в 2009-м году погибло 156 человек. Тогда также проходили массовые проверки, но эффективность их оказалась очень спорной. Государственный пожарный инспектор Пермской области, который контролировал проверки клуба, в результате был тогда приговорен только лишь к штрафу. В вотчине Тулеева причастность государственных служащих к трагедии на данный момент не рассматривается.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира