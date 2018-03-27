Генеральная прокуратура Украины и Национальное антикоррупционного бюро проводили следственные действия в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом сообщил глава ГПУ Юрий Луценко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Действительно, согласно законодательству, Генеральная прокуратура Украины вместе с Национальным антикоррупционным бюро проводила следственные действия. Следственные действия касались руководителя САП Назара Холодницкого", - заявил Луценко.

При этом он подчеркнул, что больше информации обнародовать пока не может.

"Только после допросов, экспертиз, я смогу сказать, есть ли признаки уголовных преступлений, которые зафиксированы на прослушивающие устройства, которые были установлены в кабинете Холодницкого", - резюмировал председатель ГПУ.

Как сообщал svodka.net, детективы Национального антикоррупционного бюро и сотрудники Генеральной прокуратуры несколько недель прослушивали главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого .

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