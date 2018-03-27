24-25 марта 2018 года на катке «Ледниковый период», который находится в городе Белая Церковь в Киевской области, состоялся турнир «Хоккейная Украина. Большие Надежды-2018» между юношей 2009-2010 года рождения.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/В соревнованиях приняли участие 10 команд, между которых: «Белый Барс» (Белая Церковь), «Дикие коты» (Одесса), «Донбасс» (Дружковка), «Морские волки» (Одесса), ОДЮСШ «Легион» (Калуш), «Патриот» (Винница), «Сокол» и «Сокол-1» (Киев), «Союз» (Харьков) и «Шершни» (Богуслав).

По результатам турнира первое место с 17 очками заняла команда «Шершни». Второе место с 15 очками заняла харьковская команда «Союз», а третья строчка досталась команде «Легион» из города Калуш, которая заработала 12 очков.

Организаторы также определили лучшего бомбардира и лучшего корректного игрока турнира. Ими стали Антон Воличенко и Данил Демченко (из команды «Шершни») соответственно.

Напомним, что это не первый турнир «Хоккейная Украина. Большие Надежды-2018» для команды «Шершни» 2009 г.р. в этом году.

В январе 2018 года юные богуславские спортсмены заняли второе место турнира, который проводился между 6 командами. На этот раз, только несколько месяцев спустя, «Шершни» превзошли свой предыдущий результат и доказали свое лидерство.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет наших будущих чемпионов Украины и желает им больше побед в будущих соревнованиях и достойных соперников.

Универсальный учебно-тренировочный центр «Льодограй» был построен в 2014 году на средства оператора государственных лотерей «М.С.Л.», который взял на себя обязательства финансово поддерживать комплекс в течение 10 лет. Общий объем инвестиций составил почти 3 млн долларов США. Сейчас в УУТЦ «Льодограй» проводятся соревнования регионального, национального и международного масштаба. Центр стал постоянным местом тренировок для любителей и профессионалов, в том числе — национальных сборных.

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