Офицеры ВСУ массово увольняются По теме: В Украине до 10 % офицеров подают заявления на увольнение. Об этом на брифинге "Призыв граждан Украины на срочную военную службу и военную службу по призыву лиц офицерского состава" сообщил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко, передает со ссылкой на .

"Увольняются до 10% офицеров. Мы хотели немного снизить призывной возраст, потому что юноша 18-ти лет еще не обременен семейными проблемами.. Но у нас все мотивированы, следовательно такое решение не было принято", - сообщил он.

На вопрос о призывном ресурсе Артеменко давать ответ отказался.

Напомним, с 1 марта 2018 года вступил в силу пункт 1 статьи 3 Указа президента "Об увольнении в запас военнослужащих строковой службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году".











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