Офицеры ВСУ массово увольняются По теме:
В Украине до 10 % офицеров подают заявления на
увольнение.
Об этом на брифинге "Призыв граждан Украины на срочную военную
службу и военную службу по призыву лиц офицерского состава" сообщил
начальник Главного управления персонала - заместитель начальника
Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Артур
Артеменко, передает
со ссылкой на .
"Увольняются до 10% офицеров. Мы хотели немного снизить призывной
возраст, потому что юноша 18-ти лет еще не обременен семейными
проблемами.. Но у нас все мотивированы, следовательно такое решение
не было принято", - сообщил он.
На вопрос о призывном ресурсе Артеменко давать ответ
отказался.
Напомним, с 1 марта 2018 года вступил в силу пункт 1 статьи 3 Указа
президента "Об увольнении в запас военнослужащих строковой службы,
сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан
Украины на срочную военную службу в 2018 году".
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