Украинская телеведущая Ольга Фреймут обнародовала снимок с маленьким ребенком. Фреймут позировала для снимка с крестницей Фото: olga_freymut / Instagram Друзі , завтра на @kurazhbazar моя @zlata * mitchell і її друзі @ * arinaaa * nikonovaaa в @sophi.kobko будуть продавати мою книгу з автографом "Кажан Жан". Гроші передадуть на благодійність . Чекаємо вас). Якщо не зможете завтра придбати, то можна на @yakabooua... #yakaboo ...На фото - похресниця Габі @mrs.vaniarkh , яка і попросила мене розповісти їй казку про кажанят . Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 24 Мар 2018 в 2:08 PDT Габи – дочь сестры Фреймут, Юлии.У Ольги Фреймут трое детей, отец двоих из них – продюсер Владимир Локотко.Сын Валерий родился 8 мая 2016 года. Дочь Евдокию телеведущая родила 28 июня 2017 года.Старшую дочь Злату Фреймут родила от британца Нила Митчелла. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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