В Администрации Президента Украины информируют сотрудников относительно правильной и безопасной публикации данных и информации в социальной сети Facebook. Об этомсообщил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив.

"Решение участвовать любого человека в Facebook - это личное решение. Конечно, мы стараемся предоставлять информацию нашим сотрудникам, что нужно, чтобы быть осторожными при публикации той или иной информации в Facebook, а также о доступе к данным. Но люди принимают решения самостоятельно, это публичный ресурс, мы не регулируем, кто какими социальными сетями пользуется", - отметил он.

Напомним, компанию Cambridge Analytica обвиняют в использовании данных миллионов пользователей Facebook, которые были получены с помощью онлайн-тестов. Обвинения касаются в частности несанкционированного использования данных 50 млн пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Компания отрицает все обвинения.

Компания Facebook сообщила, что прекращает доступ Cambridge Analytica к своим платформам и данным до окончания собственного расследования.

Между тем в Twitter быстро начал набирать слава хештеґ #DeleteFacebook (Выдали Facebook) - в результате скандала с Cambridge Analytica. В частности, известный бизнесмен Илон Маск удалил с Facebook страницы Tesla и SpaceX.

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