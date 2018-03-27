Американская стриминговая платформа Netflix обнародовала рейтинг десяти фильмов ужасов, которые, по мнению его аудитории, являются слишком страшными. Об этом сообщает Новое время .

Сейчас на канале собрался ряд фильмов, которые зрители обычно отключают после просмотра приблизительно двух третей.

Представители Netflix использовали 70% порог, чтобы определить "слишком страшные" картины и составили собственную десятку самых жутких фильмов, в которых соединились современная классика ужасов, осмеянные ремейки и культовые фавориты.

Самыми страшными фильмами стали Лихорадка, Парк резни, Заклятие, Человеческая многоножка 2, Иерусалим, Варварская Мексика. Также в список попали Пираньи 3D, Сырое, Зубы и Пустота.

Как сообщал svodka.net ранее, организаторы Каннского кинофестиваля решили запретить фильмам, созданным стриминговой платформой Netflix, принимать участие в конкурсной программе.

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