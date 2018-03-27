|Netflix представил топ-10 самых страшных фильмов
|27.03.2018 12:21
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Американская стриминговая платформа Netflix обнародовала рейтинг десяти фильмов ужасов, которые, по мнению его аудитории, являются слишком страшными. Об этом сообщает Новое время.
Сейчас на канале собрался ряд фильмов, которые зрители обычно отключают после просмотра приблизительно двух третей.
Представители Netflix использовали 70% порог, чтобы определить "слишком страшные" картины и составили собственную десятку самых жутких фильмов, в которых соединились современная классика ужасов, осмеянные ремейки и культовые фавориты.
Самыми страшными фильмами стали Лихорадка, Парк резни, Заклятие, Человеческая многоножка 2, Иерусалим, Варварская Мексика. Также в список попали Пираньи 3D, Сырое, Зубы и Пустота.
Как сообщал svodka.net ранее, организаторы Каннского кинофестиваля решили запретить фильмам, созданным стриминговой платформой Netflix, принимать участие в конкурсной программе.
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