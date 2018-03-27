Это не «Крымнаш». Это война, которую должны одобрить миллионы

России нужен повод для открытой агрессии в Украине, следовательно для разжигания ненависти в отношении украинцев российская пропаганда может использовать трагедию в Кемерове. Такое мнение высказал харьковский волонтер Роман Доник в Facebook, информирует svodka.net.

«Россия в военной доктрине рассматривает нас как вероятного противника номер один. Не какую-то Америку, которая за океаном. И не объединенную Европу с ненавистным образом жизни. И не Германию, которую можно попытаться купить. И не Польшу, у которой есть связка счетов к россиянам. А нас. Нас с вами. Украину. Потому что, для того чтобы добраться до Польши, Германии или объединенной Европы, нужно пройти по нашей территории. По нашим трупам. И для того, чтобы разговаривать с позиции силы с Америкой и Европой, тоже нужна жертва, горло которой сжимают в кулаке», – отметил он.

По мнению волонтера, Россия видит жертвой всю Украину, а для начала агрессии довольно желания президента РФ Владимира Путина и поддержки россиян.

«Можно долго и нудно рассуждать, как боятся россияне санкций и как они побоятся ударить в открытую. Но вероятность удара зависит только от двух составляющих. Первая – это желание Путина. И вторая – единогласная поддержка населения. Именно единогласная поддержка военного вторжения в Украину. Это не «Крымнаш». Это война, которую должны одобрить миллионы», – подчеркнул Доник.

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Волонтер рассказал, что после пожара в Одесском доме профсоюзов его «назначили» одним из организаторов трагедии, после чего ему пришлось поменять номер телефона из-за круглосуточных звонков с проклятиями и угрозами.

«Это был пост в сети, по локальной трагедии в другой стране, далекой для большинства россиян. Сейчас, уже на официальном уровне, ищут украинский след в пожаре в Кемерове. И они найдут. И они на всю страну об этом скажут с экранов телевизоров. А потом будут проклинать нас всех и требовать от Путина бомбардировки наших городов», – предупредил он.

Волонтер подчеркнул, что Украина на сегодняшний день – главная и единственная цель для России.

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«Я просто хочу, чтобы вы это все понимали. Никто, кроме нас, не сможет нас защитить. Прежде чем добраться до кого-то подальше, им придется пройтись по нашим трупам. Совершить авиаудары по нашим городам. Просто будьте к этому готовы. И да, просто помните, что единственные, кто нас защищает, это наша армия», – подытожил Доник.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.

«Медуза» сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.

По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.

Путин, прибывший в Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.

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