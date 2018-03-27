В партии "Национальный корпус" заявили, что "национальные дружины" "берут под охрану" телеканал ZIK. 21 марта пресс-служба телеканала сообщила, что на СМИ готовится силовая нападение, подготовленная в Администрации Президента Украины. "Национальные дружины" пришли в офис телеканала ZIK 27 марта Фото: Роман Чернышев / Facebook "Национальные дружины" берут телеканал ZIK под охрану", – написал Чернышев.Спикер также опубликовал соответствующие фотографии.Других подробностей в партии не сообщили. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1868345246531757&id=100000688997650 21 марта телеканал ZIK сделал заявление, что на СМИ готовится силовая нападение, подготовленная в Администрации Президента Украины. Спикер министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что правоохранители не будут охранять телеканал. По его словам, "национальная гвардия Украины не обязана и не будет охранять медиа Петра Дыминского, который избегает правосудия по подозрению в совершении смертельного ДТП".В декабре 2017 года на телеканале заявили, что к тогдашнему владельцу ZIK Петру Дыминскому, который является фигурантом смертельного ДТП во Львовской области, обращались от имени Администрации Президента, чтобы тот передал канал "в управление на три года".Нардеп от БПП Иван Винник 22 января 2018 года покинул прямой эфир телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской редакционной политике. Парламентарий возмутился, что в годовщину первых убийств на Майдане в программе "HARD з Влащенко" выступал "один из архитекторов коррупционных схем" бывшего главы Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.24 января ведущая телеканала ZIK Наташа Влащенко заявила, что народный депутат от "Народного фронта" угрожал ей и требовал не брать интервью у бывшего заместителя главы Администрации Президента Портнова.По делу о ДТП Дыминский арестован заочно. 22 марта Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания исключил его из числа бенефициарных собственников телеканала ZIK. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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