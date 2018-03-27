В Нидерландах открыт мемориал памяти жертв катастрофы MH17

Мемориал памяти жертв катастрофы MH17 открыт в Эйндховене, сообщило посольство Украины в Нидерландах.

"Трагедия МН17 объединила нас! Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности!" - говорится в сообщении посольства в микроблоге в "Твиттер".

Как сообщалось, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 чел. Все они погибли.