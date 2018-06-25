В ночь на понедельник, 25 июня, в Одессе прогремел взрыв, сообщает Думская . По полученным данным, случай произошел на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта. В результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы Самсон. По словам очевидцев, взрывчатку, вероятно, заложили под днище припаркованного автомобиля. На месте происшествия работали сотрудники полиции и нацгвардейцы. Как сообщал svodka.net.uа ранее, на АЗК "БРСМ" в селе Мрия Киевской области произошел взрыв, а затем пожар . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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