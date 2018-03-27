Всемирно известная певица Кристина Агилера стала новой героиней журнала Paper и показала себя без макияжа.

Исполнительница в интервью изданию рассказала не только о любви к экспериментам на сцене, театру и персонажах, которые ей довелось сыграть, но и показала себя естественную. Она позировала перед фотокамерой без макияжа, дополнительных пучков ресниц и похвасталась своими веснушками.

Также Агилера отметила, что больше только хочет, чтобы ее дети смогли быстро понять, чего они хотят в этой жизни и не были подвержены мнению окружающих.

Стоит отметить, что у певицы двое детей - 10-летний сын Макс от продюсера Джордана Брэтмана и трехлетняя дочь Саммер, рожденная от актера Мэттью Ратлера, с которым Агилера в настоящее время помолвлена.

Как сообщал svodka.net.uа, российская певица, народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала в своем аккаунте в Instagram снимок, где она запечатлена без макияжа .

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