Война на Донбассе нужна президенту РФ Владимиру Путину для дестабилизации Украины, следовательно он не согласится выводить войска, уверен политический обозреватель Виталий Портников. Портников: Путин должен вывести с Донбасса все свои силы. То есть признаться, что Запад заставил его уйти Фото: Премія ім. Василя Сергієнка / Facebook . Такое мнение высказал политический обозреватель Виталий Портников в интервью UkrLife.tv."Если воспринять за чистую монету, что Путин пойдет на такой шаг, он должен вывести оттуда все свои силы. То есть признаться, что Запад заставил его оттуда уйти. Без каких-либо предварительных уступок со стороны Украины. Украина еще ничего не сделает. И неизвестно, сделает ли, потому что его войск уже не будет", – пояснил он.Журналист отметил, что это будет выглядеть, как будто президент РФ согласится "отдать русских людей Донбасса американцам"."Там раньше была украинская власть, хотя бы украинская. А после этого будет какая-то западная. Будет какой-то комиссар ООН, не важно, откуда он будет, хотя из Швеции. Все будут понимать, что управляют этим американцы. Путин отдал Донбасс американцам", – подчеркнул Портников.По мнению политического обозревателя, Путину нужен не контроль над Донбассом, а дестабилизация в Украине."Если эта территория живет какой-то жизнью американской колонии, условно говоря, ну НАТОвской, ну ООНовской, не знаю, как в России это будут называть. То она никого не дестабилизирует, а даже больше того, стабилизирует", – пояснил журналист.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.19 марта американский журнал Time со ссылкой на источники в МИД РФ заявил, что Путин готов согласиться на передачу оккупированного Донбасса под контроль временной международной администрации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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