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Портников о международной администрации: Все будут понимать, что Путин отдал Донбасс американцам
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27.03.2018 12:32
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Война на Донбассе нужна президенту РФ Владимиру Путину для
дестабилизации Украины, следовательно он не согласится выводить
войска, уверен политический обозреватель Виталий Портников.
Портников: Путин должен вывести с Донбасса все свои силы. То
есть признаться, что Запад заставил его уйти Фото: Премія ім.
Василя Сергієнка / Facebook . Такое мнение
высказал политический обозреватель Виталий Портников в
интервью UkrLife.tv."Если воспринять за чистую монету, что
Путин пойдет на такой шаг, он должен вывести оттуда все свои силы.
То есть признаться, что Запад заставил его оттуда уйти. Без
каких-либо предварительных уступок со стороны Украины. Украина еще
ничего не сделает. И неизвестно, сделает ли, потому что его войск
уже не будет", – пояснил он.Журналист отметил, что это будет
выглядеть, как будто президент РФ согласится "отдать русских людей
Донбасса американцам"."Там раньше была украинская власть, хотя бы
украинская. А после этого будет какая-то западная. Будет какой-то
комиссар ООН, не важно, откуда он будет, хотя из Швеции. Все будут
понимать, что управляют этим американцы. Путин отдал Донбасс
американцам", – подчеркнул Портников.По мнению политического
обозревателя, Путину нужен не контроль над Донбассом, а
дестабилизация в Украине."Если эта территория живет какой-то жизнью
американской колонии, условно говоря, ну НАТОвской, ну ООНовской,
не знаю, как в России это будут называть. То она никого не
дестабилизирует, а даже больше того, стабилизирует", – пояснил
журналист.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.19 марта американский журнал Time со
ссылкой на источники в МИД РФ заявил, что Путин готов
согласиться на передачу оккупированного Донбасса под контроль
временной международной администрации.
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