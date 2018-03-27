Эстонский Versobank, принадлежащий гражданам Украины, лишился лицензии из-за отмывания денег

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию эстонского Versobank, которым владеют украинские бизнесмены, совладельцы холдинга "Алеф" Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.

Решение о закрытии банка принято в связи с постоянным нарушением кредитной организацией правил по борьбе с отмыванием денег, говорится в пресс-релизе Банка Эстонии.

По словам вице-президента центробанка, члена совета Финансовой инспекции Мадиса Мюллера, приведенным в сообщении, закрытие Versobank окажет слабое влияние на экономику Эстонии.

"Банковская система Эстонии в целом является стабильной и сильной. Закрытие Versobank показывает, что надзор в эстонских банках работает, а эстонское государство не терпит нарушений правил по борьбе с отмыванием денег", - сказал М.Мюллер.

Versobank занимался преимущественно обслуживанием клиентов за пределами Эстонии. По состоянию на конец 2017 года клиенты хранили в Versobank около 253 млн евро, что составляет 1,5% объема депозитов в действующих в Эстонии банках. 87% всех депозитов в Versobank приходится на нерезидентов.

"Аннулированию лицензии Versobank предшествовали проведенные Финансовой инспекцией с 2015 года четыре проверки в банке и составление предписаний для устранения недостатков. Закрытие Versobank - это месседж, что отмыванию денег не место в эстонских банках", - добавил М.Мюллер.

Портал новостей rus.err со ссылкой на главу Фининспекции Кильвара Кесслера отмечает, что отзыв лицензии Versobank является обособленным случаем и не касается других работающих в Эстонии кредитно-финансовых учреждений.

"Versobank AS имеет 5,6 тыс. клиентов, из которых только 2 тыс. являются резидентами Эстонии. Это одно из самых маленьких кредитных учреждений в Эстонии, закрытие которого не будет иметь негативных последствий для финансовой системы Эстонии. Именно следовательно в отношении банка не была инициирована процедура санации. Для удовлетворения требований вкладчиков у Versobank довольно средств", - сказал К.Кесслер.

Совет Гарантийного фонда Эстонии решил компенсировать депозиты клиентов Versobank в размере до 100 тыс. евро. Выплаты будут производить Swedbank и SEB Pank, они начнутся 5 апреля.

Выплаты по депозитам сверх оговоренных 100 тыс. евро будут производиться в рамках судебного производства по ликвидации Versobank.

Решение о принудительной ликвидации Versobank должен будет принять Харьюский уездный суд, который также назначит лиц, ответственных за процедуру ликвидации и удовлетворение требований кредиторов.

Versobank был учрежден в 1999 году, контрольным пакетом его акций владел кипрский офшор Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (прежнее название Marfin Popular Bank Ltd). В 2012 году 85% акций Versobank AS купила украинская компания "Укрсельхозпром", входящая в холдинг "Алеф".

Versobank AS - основанное в 1999 году кредитное учреждение, которое действует в Эстонии и на международных финансовых рынках. По предварительным и неаудированным данным, по итогам 2017 года объем активов банка вырос до 294 млн евро, а чистая прибыль равнялась 300 тыс. евро.

Уставный капитал Versobank - 14 млн евро.