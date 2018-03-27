Три человека насмерть отравились токсичными газами в выгребной яме в Узбекистане, пытаясь достать iPhone. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие случилось в Папском районе Наманганской области, когда один из местных жителей уронил мобильный телефон в выгребную яму во дворе своего жилого дома. Он позвал на помощь соседа, а сам спустился в выгребную яму, где потерял сознание. После этого за мужчиной в яму спустились сосед и отец владельца дома, из-за чего также потеряли сознание.

Отмечается, что двое мужчин скончались на месте. Отца владельца дома госпитализировали в районную больницу после оказания первой помощи, где он тоже умер, так и не придя в сознание.

Как сообщал svodka.net ранее, в одном из сел Черниговской области сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину , забившего до смерти девочку в возрасте двух лет.

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