|Супрун развенчала мифы о распространенном в Украине заболевании
|27.03.2018 12:39
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В большинстве случаев приступы при эпилепсии не являются неотложными состояниями и не всегда нужно вызывать экстренную медицинскую помощь.
Наиболее распространенные мифы об эпилепсии во Всемирный день борьбы с болезнью прокомментировала на своей странице в и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает .
1. Во время приступа у человека может запасть язык.
Нет, потому что это физически невозможно.
2. Когда у человека произошел приступ, нужно немедленно положить ему что-то в рот.
Твердые предметы могут травмировать, повредить зубы и десна, а иногда даже существует риск сломать челюсть. Правильная первая помощь – это два простых действия: довольно перевернуть человека на бок и положить что-то мягкое под голову, чтобы избежать травмы.
3. Когда у человека приступ, нужно его как можно быстрее остановить.
Никогда не делайте этого! Приступ должен пройти сам.
4. Эпилепсия – это заразное заболевание.
Нет, вы не можете заразиться эпилепсией от другого человека.