В большинстве случаев приступы при эпилепсии не являются неотложными состояниями и не всегда нужно вызывать экстренную медицинскую помощь.

Наиболее распространенные мифы об эпилепсии во Всемирный день борьбы с болезнью прокомментировала на своей странице в и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает .

1. Во время приступа у человека может запасть язык.

Нет, потому что это физически невозможно.

2. Когда у человека произошел приступ, нужно немедленно положить ему что-то в рот.

Твердые предметы могут травмировать, повредить зубы и десна, а иногда даже существует риск сломать челюсть. Правильная первая помощь – это два простых действия: довольно перевернуть человека на бок и положить что-то мягкое под голову, чтобы избежать травмы.

3. Когда у человека приступ, нужно его как можно быстрее остановить.

Никогда не делайте этого! Приступ должен пройти сам.

4. Эпилепсия – это заразное заболевание.

Нет, вы не можете заразиться эпилепсией от другого человека.















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