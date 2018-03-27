С просьбой немедленно организовать совместные проверки городская власть обратилась в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Власти Киева решили проверить все столичные торгово-развлекательные центры, комплексы и другие заведения массового пребывания людей во избежание повторения трагедии, которая случилась в российском городе Кемерово. В воскресенье там сгорел торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня», погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, информирует svodka.net.

Об этом говорится на сайте КГГА.

«Мы шокированы трагедией, произошедшей в Кемерово. Пожар привел к большому количеству жертв, унес жизни людей, между которых было много детей. В связи с этим мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей. Обращаю внимание владельцев торгово-развлекательных заведений, других учреждений массового пребывания людей на необходимость упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности», — заявил по данному поводу заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

С просьбой немедленно организовать совместные проверки городская власть обратилась в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

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По данным профильного издания Retailers.ua, в Киеве расположены семь из десяти самых посещаемых ТРЦ в Украине (при этом некоторые объекты не попали в рейтинг, в том числе Dream Town, «Космополит», так как на момент публикации не предоставили данных). В лидерах — Ocean Plaza, Gulliver, Lavina, «Проспект» и Sky Mall.

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